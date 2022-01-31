Укр

Костел в Киеве восстанавливают после сильного пожара: как он сейчас выглядит изнутри (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Так здание изнутри выглядело до и после ремонта Новость обновлена 31 января 2022, 11:05
Так здание изнутри выглядело до и после ремонта

Все работы были оплачены группой украинских бизнесменов

В понедельник, 31 января, в Киеве закончились противоаварийные ремонтные работы по устранению последствий серьезного пожара в костеле Святого Николая. Как известно, здание храма значительно пострадало из-за возгорания в начале сентября.

Новости об окончании одного из этапов реставрации сообщил на своей Facebook-странице правозащитник Маси Найем. Его юркомпания "Миллер" следила за выполнение работ.

По словам Найема, на противоаварийные работы было потрачено более 21,5 млн гривен. Все деньги принадлежат меценатам — 21 украинскому бизнесмену, которые сразу после пожара высказались о желании помочь в реконструкции костела.

Так выглядит сейчас костел изнутри
Так выглядит сейчас костел изнутри

Дороже всего обошелся непосредственном сам ремонт — в более 19 млн гривен. Почти 1,3 миллиона потратили на техническое обследование здания и разработку рабочего проекта. Также около 45 тысяч гривен ушло на госекспертизу этого самого проекта.

Рабочие понемногу восстанавливают внутреннее убранство
Рабочие понемногу восстанавливают внутреннее убранство

Как рассказал Маси Найем, сейчас представителями бизнеса основана специальная благотворительная организация "Фонд костела Св. Николая". На его счету — более 8 млн гривен. Цели, на которые эти деньги будут потрачены, юрист пообещал назвать уже вскоре.

Также он обнародовал полный список бизнесменов, оказывающих помощь проекту.

Перечень меценатов, которые дали деньги на ремонт костела
Перечень меценатов, которые дали деньги на ремонт костела

Напомним, что пожар в здании костела вспыхнул 3 января. В результате возгорания был поврежден старинный орган и часть общего убранства храма. Представители отечественного бизнеса сразу отреагировали на необходимость восстановления памятки архитектуры столицы. О том, что костел будет отреставрирован, заявлял и президент Владимир Зеленский.

Впрочем, еще в начале декабря звучала информация, что ремонт здания продвигается очень медленно, а зимние осадки еще больше повреждают его фасад и "внутренности".

Теги:
#Киев #Пожар #Ремонт #Реконструкция #Реставрация #Костел
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