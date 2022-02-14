В Киеве ночью выгорела гимназия: фото и видео последствий масштабного пожара
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Пожар занял более 2000 квадратных метров площади
В ночь на 14 февраля на территории Киева произошел крупный пожар в одном из учебных заведений. От огня серьезно пострадала столичная гимназия восточных языков.
Подробности рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Гимназия восточных языков расположена на улице Львовской в Святошинском районе Киева.
Согласно имеющейся информации, возгорание началось во втором часу ночи. Огонь вспыхнул на крыше здания, после чего перекинулся на весь третий этаж.
К половине четвертого утра спасателям удалось локализировать пожар, который к тому времени уже занял около 2 тысяч квадратных метров площади.
За следующий час пожар удалось ликвидировать.
Несмотря на то, что огонь бушевал с огромной силой, о жертвах и пострадавших не сообщается. Сейчас подсчитываются убытки, которые были нанесены учебному заведению.
Всего с пожаром пришлось бороться шести десяткам спасателей. Для этого использовали 15 единиц спецтехники, в том числе подъемные краны — дабы тушить возгорание сверху.
Напомним, что накануне с пожаром пришлось справляться и на Луганщине. Как писал "Телеграф", в Станице Луганской прогремел взрыв в одном из местных кафе, что и вызвал дальнейшее возгорание. Предварительно считается, что инцидент произошел из-за проблем с газовым баллоном. Во время происшествия травмировалось более десятка человек.
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