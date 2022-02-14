В Киеве ночью выгорела гимназия: фото и видео последствий масштабного пожара

Пожар занял более 2000 квадратных метров площади

В ночь на 14 февраля на территории Киева произошел крупный пожар в одном из учебных заведений. От огня серьезно пострадала столичная гимназия восточных языков.

Подробности рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Гимназия восточных языков расположена на улице Львовской в Святошинском районе Киева.

Место пожара на карте Киева

Согласно имеющейся информации, возгорание началось во втором часу ночи. Огонь вспыхнул на крыше здания, после чего перекинулся на весь третий этаж.

Огонь занял третий этаж

К половине четвертого утра спасателям удалось локализировать пожар, который к тому времени уже занял около 2 тысяч квадратных метров площади.

При съемке со вспышкой место пожара выглядело еще более эпично

За следующий час пожар удалось ликвидировать.

Несмотря на то, что огонь бушевал с огромной силой, о жертвах и пострадавших не сообщается. Сейчас подсчитываются убытки, которые были нанесены учебному заведению.

Всего с пожаром пришлось бороться шести десяткам спасателей. Для этого использовали 15 единиц спецтехники, в том числе подъемные краны — дабы тушить возгорание сверху.

Пожарные пытались справиться с огнем с воздуха

Напомним, что накануне с пожаром пришлось справляться и на Луганщине. Как писал "Телеграф", в Станице Луганской прогремел взрыв в одном из местных кафе, что и вызвал дальнейшее возгорание. Предварительно считается, что инцидент произошел из-за проблем с газовым баллоном. Во время происшествия травмировалось более десятка человек.