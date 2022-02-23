Укр

Чрезвычайное положение в Киеве: Кличко ответил по поводу комендантского часа

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мэр Киева ответил на вопрос, будет ли в столице комендантский час Новость обновлена 23 февраля 2022, 15:03
Мэр Киева ответил на вопрос, будет ли в столице комендантский час

Превентивные меры вводятся в Украине для того, чтобы сохранять спокойствие.

После введения чрезвычайного положения на всей территории Украины в городах могут вводить комендантский час. Что касается Киева, то такое решение будет приниматься отдельно и только в случае необходимости.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в среду, 23 февраля.

По его словам, решения о чрезвычайном положении в Киеве еще нет, однако оперативный штаб обсудит этот вопрос после внеочередного заседания Верховной Рады 23 февраля.

Что касается комендантского часа, то сейчас в Киеве его вводить не будут.

"Комендантский час не будут вводить до принятия отдельного решения. Оперативный штаб Киева соберется сегодня после заседания Верховной рады", — сказал Кличко.

Следует отметить, что режим чрезвычайного положения был введен почти по всей территории Украины. Им предполагается, что в разных регионах страны в зависимости от оперативной ситуации будут действовать разные ограничения, определяемые на местах. Как объяснили в СНБО, это может быть:

  • усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
  • ограничение и движение транспорта;
  • дополнительный осмотр транспорта;
  • проверка тех или иных документов у физических лиц.

Эти меры назвали превентивными и ввели их для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие.

Более подробно о том, что представляет собой правовой режим чрезвычайного положения, читайте в нашем материале "Что такое чрезвычайное положение и чем оно отличается от военного: список ограничений".

Теги:
#Комендантский час #Чрезвычайное положение #Київ
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