Чрезвычайное положение в Киеве: Кличко ответил по поводу комендантского часа
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Превентивные меры вводятся в Украине для того, чтобы сохранять спокойствие.
После введения чрезвычайного положения на всей территории Украины в городах могут вводить комендантский час. Что касается Киева, то такое решение будет приниматься отдельно и только в случае необходимости.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в среду, 23 февраля.
По его словам, решения о чрезвычайном положении в Киеве еще нет, однако оперативный штаб обсудит этот вопрос после внеочередного заседания Верховной Рады 23 февраля.
Что касается комендантского часа, то сейчас в Киеве его вводить не будут.
"Комендантский час не будут вводить до принятия отдельного решения. Оперативный штаб Киева соберется сегодня после заседания Верховной рады", — сказал Кличко.
Следует отметить, что режим чрезвычайного положения был введен почти по всей территории Украины. Им предполагается, что в разных регионах страны в зависимости от оперативной ситуации будут действовать разные ограничения, определяемые на местах. Как объяснили в СНБО, это может быть:
- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
- ограничение и движение транспорта;
- дополнительный осмотр транспорта;
- проверка тех или иных документов у физических лиц.
Эти меры назвали превентивными и ввели их для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие.
Более подробно о том, что представляет собой правовой режим чрезвычайного положения, читайте в нашем материале "Что такое чрезвычайное положение и чем оно отличается от военного: список ограничений".