"Мы просто находим их и в**бываем": Монастырский не сдержался и рассказал, как они уничтожают оккупантов

Для защиты роздано 25 тысяч автоматов и 10 млн патронов.

Глава МВД Денис Монастирський записал видео и рассказал, как полиция совместно с военными уничтожает ДРГ и борется с оккупантами.

"Полиция занимается противодействием ДРГ по разным городам и селам. Мы просто заходим их и в**бываем" — сказал министр внутренних дел Украины Монастырский.

Министр добавил, что тем временем терборона по всей стране растет и крепнет. В одном только Киеве роздано 25 000 автоматов и 10 млн патронов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мелитополе местный житель вышел навстречу российским военнослужащим и попытался им объяснить, что делать в Украине таким "гостям" нечего.

А в Сумской области бесстрашный украинец пошел против российских оккупантов.

А в Мелитополе местный житель вышел навстречу российским военнослужащим и попытался им объяснить, что делать в Украине таким "гостям" нечего.

Кроме того, в Житомирской области был сбит российский самолет.