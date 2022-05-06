Укр

Киевщина после боевых действий: во всех 123 населенных пунктах возобновили водоснабжение

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Киевщина после боевых действий: во всех 123 населенных пунктах возобновили водоснабжение Новость обновлена 06 мая 2022, 13:41

Остаются точечные ремонтные работы в Гостомеле

На сегодняшний день во всех 123 населенных пунктах Киевской области полностью восстановлено централизованное водоснабжение, где эта услуга отсутствовала в результате боевых действий. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"Остаются точечные ремонтные работы по подключению водоснабжения в пгт Гостомель", – отметил Павлюк.

Ранее глава области информировал о том, что более 120 проектантов и архитекторов приехали в Ирпень из всех уголков Украины, чтобы присоединиться к восстановлению города.

Также напомним, как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в Киевской области возобновлено электроснабжение в 506 населенных пунктах для более 297 тыс. потребителей.

Теги:
#Вода #Киевщина #Кирилл Тимошенко #Александр Павлюк
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