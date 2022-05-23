Новая марка Укрпочты о русском военном корабле собрала огромную очередь (фото, видео)

В Киеве люди стоят в очереди за новой маркой "Укрпочты".

С утра понедельника, 23 мая, украинцы выстроились в огромную очередь за новой маркой "Укрпочты" "Русский военный корабль … Все!".

Как сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, продажа марок начнется в 14:00.

Желающие приобрести марку выстроились в огромные ряды возле здания Главного почтамта в центре Киева. Кроме живой очереди, украинцы также записываются в список. Очередь составляет более 800 человек.

Очередь перед Главпочтамтом на Крещатике

Некоторые прихватили с собой даже керематы

Очередь за новой маркой "Укрпочты" "Русский военный корабль … Все"

Очередь возле "Укрпочты"

Очередь за новой маркой "Укрпочты"

Все желающие купить марку записываются

Фото и видео: Ян Доброносов

Выпуск новой марки приурочен ко Дню морской пехоты Украины и 40-му дню с даты затопления российского крейсера "Москва".

Отметим, что продавать марку будут в более чем в 1 500 отделениях "Укрпочты" в областных и районных центрах. Кроме этого, 1,5 миллиона марок будет доступны для покупки в интернете. Кроме того, на этот раз "Укрпочта" установила лимит покупки: 2 блока по 3 марки на клиента. Стоимость листа (3 марки и 3 купона) составит 69 грн и 4,5 доллара соответственно.

В продаже будет два номинала марок:

"Русский военный корабль … Все! Смерть врагам" F — для отправлений по Украине.

"Русский военный корабль … Все! Слава нации!" W — для международных отправлений.

Марка "Русский военный корабль … Все! Смерть врагам"

Напомним, марку "Русский военный корабль иди на…" "Укрпочта" выпустила 12 апреля 1-миллионным тиражом. Рисунок на марке посвящен событиям начала войны, когда российский ракетный крейсер "Москва" потребовал от защитников острова Змеиный сложить оружие и сдаться, на что был послан по известному направлению.

Марка вызвала ажиотаж среди украинцев и не обошлось без скандалов.

А вот так выглядит первая марка с миллионным тиражом

Напомним, следующая патриотическая марка будет посвящена знаменитой фразе "Доброго вечора, ми з України". За нее отдали больше всего — 650 000 голосов. Теперь украинцам предстоит выбрать эскиз марки.