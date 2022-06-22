Киев остается главной целью рф: генерал-лейтенант рассказал, насколько безопасно в столице

Внезапной атаки на украинскую столицу больше не получится

Вероятность повторной попытки россиян напасть на Киев и захватить в нем власть существует, однако она минимальна. По мнению генерал-лейтенанта, командира группировки сил и средств обороны Киева Александра Павлюка, столица всегда будет "лакомым кусочком" для армии рф и путина лично. Но украинские военные больше не позволят серьезно угрожать главному городу страны.

Как объяснил офицер в интервью "Укринформу", сейчас вокруг Киева выстроена обновленная и улучшенная система средств противовоздушной обороны, которая позволит сдержать практически любой удар. К тому же ВСУ постоянно отслеживают перемещения врага на ближайшей к столице территории.

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Павлюк подчеркнул, что на данный момент наибольшей опасностью для киевлян и гостей столицы является возможность россиян атаковать важные объекты инфраструктуры — как мирной, так и военной. Это возможно, когда враг использует массированные ракетные удары — тогда даже постоянно улучшающаяся система средств ПВО что-то да пропускает.

"Невзирая на большие потери российской армии в живой силе, вооружении и военной технике, агрессора все еще имеет значительный человеческий и технический ресурс", — предупреждает военнослужащий.

При этом он напоминает, что на любое восстановление необходимо время, поэтому отслеживание вероятных новых группировок, которые могли бы пойти на Киев, становится более легким. Соответственно, получается и быстрее среагировать на любой планы противника.

В целом, считает Александр Павлюк, враг до сих пор не отказался от планов захватить украинскую столицу, ведь она является "главной целью его захватнических мечтаний".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о возможной угрозе со стороны Беларуси, которая скопила на границе большое количество военных и наконец-то начала учения. Более того — на белорусской территории было замечено тяжелое оружие, переправленное сюда с территории рф.