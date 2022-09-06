Смог в Киеве и области: что об этом говорят пожарные и стал ли воздух чище (видео)

В Киеве заметили улучшение ситуации

Последней неделей в столице и Киевской области наблюдается задымленность, из-за чего местные жители ощущают резкий запах гари. Причина в торфяном пожаре в Вышгородском районе Киевской области, сообщала ранее ГСЧС.

В понедельник, 5 сентября, в городе произошло ухудшение состояния загрязнения. КГГА призвала закрывать окна и проводить на улице минимум времени, ведь уровень загрязнения смогом стал слишком опасным. Концентрация частиц PM2.5 была более чем в 25 раз выше рекомендованного ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Утром во вторник, 6 сентября, в Киеве заметно улучшилась ситуация. Уровень загрязнения воздуха упал. Общий индекс качества воздуха на правом берегу Киева в среднем составляет 30, на левом — 27, что равняется низкому уровню загрязнения по шкале СAQI.

Индекс качества воздуха утром, 6 сентября

ГСЧС сообщила, что процесс ликвидации пожара продолжается вблизи с. Сосновка и с. Катюжанка Вышгородского р-на. Пожарные держат ситуацию под контролем.

Официальное сообщение ГСЧС, 6 сентября

Как сообщал "Телеграф" ранее, рекордная за 500 лет засуха в Европе может повредить реке Днепр в Киеве — уровень воды падает.