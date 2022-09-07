Избиение школьницы в Киеве: стало известно о судьбе девушек, которые это сделали

В результате избиения школьницы полиция задержала троих подозреваемых

Отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что недавно правоохранительные органы получили информацию от мужчины об избиении его дочери одноклассницами. Позже была обнаружена и видеозапись конфликта, произошедшего между школьницами.

Кадр по видеозаписи избиения

"По факту хулиганства следователи Дарницкого управления полиции начали досудебное расследование и установили двух киевлянок, которые наносили телесные повреждения школьнице", — сообщается.

Впрочем, потом выяснилось, что к избиению девушки была причастна еще одна школьница.

Известно, что правонарушительница, 2005 года рождения, также несколько раз ударила потерпевшую. Также в отношении нарушительницы полицейские составили административные материалы по ст. 175-1 — курение табачных изделий в запрещенных местах и ст. 178 — распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде, Кодекса Украины об административных правонарушениях", — подчеркивают в пресс-службе.

В конце концов следователь Дарницкого управления полиции сообщил трем девушкам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Им грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Кроме того, на родителей всех трех фигуранток составили административные материалы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Совершение несовершеннолетними деяний, содержащих признаки уголовного правонарушения, влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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