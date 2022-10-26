Не "самый грязный воздух в мире": разрушен популярный миф о Киеве

Сейчас столица находится на 56 месте в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом

Несколько лет подряд Киев попадал на первые места рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом, который публикуется на сайте IQAir. Однако теперь ситуация значительно изменилась.

Директор по развитию ЛУН Андрей Мима написал на своей странице в Facebook о том, что предыдущие оценивания качества воздуха в столице базировались на информации нескольких десятков частных станций, которые могли находиться даже внутри квартир.

"Источником данных для этого рейтинга была информация из нескольких десятков частных станций, расположенных непонятно где у частных владельцев, иногда внутри квартир, которые могли реагировать на запах жареных котлет", — сказал Мима.

В связи с этим директор по развитию ЛУН считает, что рейтинг мог оказаться не совсем достоверным. Поэтому были проведены переговоры, результатом которых стало включение в источники данных для рейтинга калибровки мониторинга воздуха ЛУН Город Air, а также данных Киевской муниципальной сети станций.

Согласно последним данным рейтинга, Киев занимает 56 место (на момент написания новости).

Рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом

"Теперь если Киев попадет в топ этого рейтинга, это будет означать, что с воздухом действительно большие проблемы", — подытожил Мима.

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