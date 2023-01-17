ДФТГ "Хорт" в Киеве задержало подозреваемого в убийстве

Добровольцы из "Хорта" через 15 минут задержали подозреваемого в убийстве в столице

Силами добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ) "Хорт" был задержан человек, подозреваемый в совершении убийства, произошедшего на улице Днепровская Набережная 16 января, сообщила Facebook-страница спецподразделения "Хорт".

Там отметили, что ориентировка на подозреваемого была получена в 20:40 16 января. Подозреваемый – уроженец Киева 2000 года рождения, ранее не судимый.

"Предварительно лицо было замечено в Днепровском районе – на Березняках и Русановке", — рассказали в спецподразделении.

Группа быстрого реагирования направилась к месту, где подозреваемый был задержан в 20:55. Задержанного успешно передали сотрудникам полиции, добавили в "Хорте".

В спецподразделении также сообщили, что продолжается сбор для бойцов "Хорта", которые служат вблизи Бахмута.

"В ожесточенных боях с врагом были потеряны автомобили и комплект тепловизоров", — говорится в сообщении.

Цель сбора – собрать 1 500 000 ₴ для замены потерянного в боях с врагом – машин, дронов и оптики. В настоящее время собрано уже 1 024 000 ₴, рассказали в "Хорте".

Там предоставили реквизиты, по которым можно приобщиться к поддержке бойцов на передовой:

Банка Монобанка:

https://send.monobank.ua/jar/3n44uCq2y7

Монобанк:

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