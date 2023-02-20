В Киеве чтят память Героев Небесной Сотни: эксклюзивные фото

20 февраля в Украине чтят память героев Небесной Сотни.

В Украине в понедельник, 20 февраля, чтят День памяти Героев Небесной Сотни. Именно этот день в истории Революции Достоинства считают самым трагичным, ведь именно 20 февраля в центре Киева погибли больше всего активистов. Каждый год в эти дни в Украине проходят мероприятия по памятной дате. И сегодняшний день, в условиях полномасштабного вторжения России, не стал исключением.

С самого утра в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни прошел молебен памяти погибших. Украинцы несут цветы к аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и зажигают лампадки у креста на месте гибели Героев.

Как украинцы чтят память Героев Небесной сотни, видел фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Фото: Ян Доброносов

Напомним, именно с 18 по 20 февраля на Майдане погибли больше всего людей — 78 человек, после 20 февраля от ранений умерли еще более 20 протестующих. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость – в Небесную сотню.

20 февраля американский президент Джо Байден приехал с неожиданным визитом в Киев и, несмотря на воздушную тревогу, возложил цветы к Героям Небесной сотни.

Кроме того, в Киев прибыла парламентская делегация Израиля и директор МВФ Кристалина Георгиева.