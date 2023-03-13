"Мы были близки": Кличко рассказал, что помогло избежать эвакуации киевлян

Городской голова сделал правдивое заявление

Зимой, когда украинская столица страдала от длительных и систематических блэкаутов, киевские власти всерьез рассматривали необходимость эвакуации мирного населения.

Об этом в интервью германскому изданию RND признался киевский мэр Виталий Кличко, комментируя массированные ракетные удары россии по энергетической инфраструктуре города и региона в целом. По его словам, в январе столичные власти были очень близки к тому, чтобы призвать горожан к эвакуации.

"Самый тяжелый блэкаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", — напомнил он.

Также Кличко добавил, что критической инфраструктуре Киева все же удалось выстоять против мощного российского натиска. Это все произошло, благодаря совместным усилиям работавших круглосуточно энергетиков и коммунальщиков.

Кроме того, киевский мэр отметил, что спасти объекты инфраструктуры и тысячи жизней помог немецкий ЗРК Iris-T SLM, эффективно сбивающий российские крылатые ракеты.

В заключение Виталий Кличко призвал власти Германии не медлить, а скорее предоставить Украине новое, крайне необходимое вооружение и боеприпасы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как после ряда мощных ракетных атак по объектам энергетики миллионы украинцев остались без света, после чего мэр Киева заявил, что полномасштабную эвакуацию киевлян не рассматривает, однако часть жителей все же могут вывезти.