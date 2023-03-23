Метро в Киеве будет работать по новому графику: что изменится

Появилось новое расписание работы метро

В Киеве сокращают время комендантского часа и в связи с этим график работы столичного метро также был изменен. "Телеграф" рассказывает, как теперь будет работать "подземка".

Так, с пятницы, 26 марта, работу столичного метро продлят на 1 час. Об этом сообщили на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook. Жителей города просят обратиться внимание на то, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях.

Новое расписание работы метро в Киеве

Также киевлянам напомнили, что все подземные станции работают в круглосуточном режиме как укрытие. Что важно знать:

при входе в метрополитен как укрытие при себе нужно иметь документ – удостоверение личности;

проход на станции для укрытия обеспечивают стражи порядка. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;

ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Вместе с тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 апреля в городе будет возобновлена работа станции метро "Гидропарк" для пассажиров. Пока будет работать вестибюль №1.

"Мимо станции "Днепр" поезда, как и сейчас, будут следовать без остановки. Станция "Гидропарк" находится на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог", — сказал городской глава.

Также он добавил, что во время воздушных тревог движение поездов по "красной" ветке подземки будет осуществляться от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Отметим, что с 26 марта 2023 года комендантский час в столице нашей страны будет начинаться в 00:00 и заканчиваться в 05:00 ежедневно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре прошлого года в Киеве открыли две станции метро, которые были закрыты с начала полномасштабного российского вторжения.