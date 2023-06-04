Коварные намерения врага сорваны: в КМВА рассказали о результатах ночной атаки на столицу

ПВО уничтожило все воздушные цели на дальних подступах к городу

Страстное желание россиян испортить киевлянам один из самых больших религиозных праздников, Троицу, не имело никаких шансов на успех благодаря отличной работе украинской ПВО.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Наш сосед-изверг на словах кричит всему миру о своей вере и любви к Богу. А на деле — даже в святую Троицу московские сатанисты не гнушаются желанием убивать мирных людей", — написал эмоционально в сети начальник КМВА Сергей Попко.

По информации Администрации, россияне запустили ночью дроны и ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

"По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города — ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой", — отметил Попко.

Напомним, что в ночь на 4 июня россия в очередной раз совершила ракетную атаку на Украину — воздушную тревогу объявляли во всех областях. При этом во многих регионах работала ПВО, а в Кропивницком прогремел взрыв — его подробности пока неизвестны.

К сожалению, в результате удара российского врага в субботу, 3 июня, по Днепру пострадали 20 человек, среди которых пятеро детей. При этом пришлось госпитализировать 17 человек. Среди раненых есть пятеро детей. Состояние трех мальчиков в возрасте 6, 11 и 15 лет медики оценивают как тяжелое, они в операционных. Девочки 11 и 17 лет – в удовлетворительном состоянии, они будут лечиться амбулаторно.