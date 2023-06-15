Авария на полмиллиона долларов: в Киеве случилось ДТП с участием уникального суперкара (видео)

В аварии никто не пострадал

Днем 14 июня в центре Киева произошло непростое ДТП с участием двух элитных автомобилей общей стоимостью в полмиллиона долларов.

Видеозаписи последствий аварии было обнародовано в местных telegram-каналах.

Судя по фото с места происшествия в аварию попал кроссовер Maserati Levante стоимостью около 100 тысяч долларов (3,7 млн гривен), а также редкий лимитированный Lamborghini Huracan Fluo Capsule за 400 тысяч долларов (14,8 млн грн). Таким образом авария стала одной из самых дорогих в Украине в этом году.

Maserati въехал в суперкар сзади, но к счастью обошлось без пострадавших. Причины аварии неизвестны, но обычно подобное случается из-за несоблюдения безопасной дистанции. Судя по всему автомобили не получили серьезных повреждений, однако ремонт наверняка дешевым не будет.

Lamborghini Huracan Fluo Capsule является лимитированной моделью и отличается от стандартной особыми яркими цветами кузова и эксклюзивной отделкой салона.

Автомобиль ранее принадлежал миллионеру Александру Слобоженко, но он его продал в 2021 году.

Как сообщалось ранее, на днях в Киеве водитель-иностранец сбил ребенка на велосипеде. После этого мальчик попал в реанимацию в критическом состоянии.