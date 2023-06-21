В Киеве и части Киевской области пропал свет, без электричества 100 тысяч человек: ДТЭК объяснил, что происходит

О времени возобновления электроснабжения будет сообщено дополнительно

Сегодня, 19 июня, в Киеве и Киевской области произошли экстренные отключения света. Без электричества остались 100 тысяч человек.

По информации в официальном Telegram-канале ДТЭК, свет пропал в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов.

"Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме. О времени возобновления электроснабжения сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

В то же время Киевская городская военная администрация пишет о том, что на сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. По Киеву были отключены 100 тысяч потребителей.

Также в социальных сетях отмечают, Бучанский район сегодня также попал в зону отключений электроэнергии. Данную информацию подтверждает сообщение ДТЭК.

"В Бучанском районе происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме. О времени возобновления электроснабжения сообщим дополнительно", — указано в Telegram-канале ДТЭК.

Восстановление электроснабжения может пройти в ближайшие два часа.

"Идет ликвидация технической аварийной ситуации. Восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов", — сообщили в Укрэнерго.

Киевская городская государственная администрация отмечает, что на ряде маршрутов электротранспорта столицы временно задерживается движение из-за отсутствия напряжения контактной сети.

К слову, некоторые жители столицы жалуются, что помимо отключения электроэнергии, у них отключали еще и воду. Вместе с тем киевляне отмечают, что пока у некоторых вовсе нет света, у части, наоборот, очень высокое напряжение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцев предупредили о возможном возвращении отключений электроэнергии этим летом и назвали причины.