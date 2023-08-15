FAVBET Casino остается единственным легальным казино Киева, — решение КРАИЛ

По итогам заседания Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) 8 августа 2023 года игорное заведение группы компаний FAVBET осталось единственным наземным казино столицы, имеющим действующую лицензию на организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино.

В столице казино работает в соответствии с лицензией, выданной ООО "Фаворит казино компани" в 2021 году. На территории заведения расположены 5 столов для игры в рулетку, 12 столов для карточных игр и 76 игровых автоматов.

За два года большой войны в Украине общая сумма лицензионных платежей группы компаний FAVBET в госбюджет составила более 280 миллионов гривен.

Первый букмекерский пункт и лицензии на залы игровых автоматов

Августовское заседание КРАИЛ отметилось выдачей еще нескольких лицензий компаниям группы FAVBET.

В частности, ООО "Букмекерская компания "Фавбет"" получило лицензию на первый в Украине легальный букмекерский пункт, который, как и FAVBET Casino, будет работать в отеле Mercure Kyiv Congress.

Кроме того, ООО "Фавбет гейм слотс" получило сразу три лицензии на размещение игровых автоматов в отелях "IBIS Киев ж/д вокзал", "Тиса" и Siesta.