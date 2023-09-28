"Украина без домашнего насилия": в киевском ТРЦ Gulliver проходит выставка детского творчества (фото)

Также в течение двух недель выставки проходят тематические лекции психологов

UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения, проводит выставку детских рисунков "Украина без домашнего насилия" с 25 сентября по 6 октября 2023 года в ТРЦ Gulliver в Киеве. На выставке представлены картины детей от 10 до 17 лет.

Участникам и участницам предлагали выбрать одну из четырех тем для своих картин: "Я против обиды", "Счастливая семья против зла", "Любовь побеждает страх" и "Магия спасает мир от жестокости". Лучшие работы участников конкурса представлены в экспозиции "Украина без домашнего насилия" на 2 этаже ТРЦ Gulliver в Киеве. Выставка покажет уникальное видение детьми страны, в которой домашнему насилию нет места.

"Уровень домашнего насилия в Украине растет из-за разных факторов. Мы в UNFPA стремимся предоставить всем пострадавшим от гендерно обусловленного и домашнего насилия качественную, бесплатную и конфиденциальную помощь, чтобы пострадавшие смогли восстановить свою жизнь и разорвать круг насилия. Этой выставкой мы привлекаем внимание к влиянию насилия на семью и предлагаем доступную помощь, ориентированную на пострадавших", – сказал заместитель представителя UNFPA в Украине Павел Замостьян.

Выставка детского творчества против домашнего насилия

Выставка детского творчества против домашнего насилия

Организаторы обращают внимание на проблему домашнего насилия и его последствия, которые сказываются на жизни многих украинских семей, и отмечают необходимость создания культуры безопасности, доверия и заботы. А также рассказывают о качественных и бесплатных сервисах помощи пострадавшим от домашнего насилия.

В рамках выставки доступны различные активности, в том числе мастер-классы по рисованию и йоге и лекторий с квалифицированными психологами. "Мы в торгово-развлекательном центре Gulliver охотно поддерживаем столь актуальные сегодня инициативы, транслируя важные месседжи нашим посетителям. Поэтому приглашаем всех на серию мероприятий от партнеров UNFPA, призванных помочь и поддержать, а также создать условия безопасности там, где она должна быть по умолчанию – в семьях", – добавила директор по маркетингу ТРЦ Екатерина Жураковская.

Выставка детского творчества против домашнего насилия

Выставка детского творчества против домашнего насилия

В день торжественного открытия выставки в центральном атриуме ТРЦ Gulliver состоялся разговор с участием ведущих ютуб-шоу "Эбаут" — Екатерины Мотрич, Нати Авдеевой и Ярославы Кравченко — "Домашнее насилие (не) заметно". Также в течение двух недель выставки будут проходить тематические лекции психологов. Ознакомиться с актуальным расписанием лекций можно на страницах социальных сетей UNFPA и ТРЦ Gulliver. Все мероприятия и активности в рамках выставки бесплатны.

Выставка детского творчества против домашнего насилия

Выставка "Украина без домашнего насилия" является важной платформой для поддержки и продвижения мирной атмосферы и содействия формированию чувств безопасности и заботы в обществе. Выставка организована UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения, при поддержке правительства США (Бюро USAID по гуманитарной помощи).

Отметим, что по новому закону домашнее насилие попало в перечень деяний, за совершение которых правонарушитель может попасть под пробационный надзор. Что это такое, другие детали нового закона и когда он вступит в силу, читайте в нашей статье по указанной ссылке.