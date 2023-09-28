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"Украина без домашнего насилия": в киевском ТРЦ Gulliver проходит выставка детского творчества (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Выставка детских рисунков о счастливой семье Новость обновлена 28 сентября 2023, 12:02
Выставка детских рисунков о счастливой семье

Также в течение двух недель выставки проходят тематические лекции психологов

UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения, проводит выставку детских рисунков "Украина без домашнего насилия" с 25 сентября по 6 октября 2023 года в ТРЦ Gulliver в Киеве. На выставке представлены картины детей от 10 до 17 лет.

Участникам и участницам предлагали выбрать одну из четырех тем для своих картин: "Я против обиды", "Счастливая семья против зла", "Любовь побеждает страх" и "Магия спасает мир от жестокости". Лучшие работы участников конкурса представлены в экспозиции "Украина без домашнего насилия" на 2 этаже ТРЦ Gulliver в Киеве. Выставка покажет уникальное видение детьми страны, в которой домашнему насилию нет места.

"Уровень домашнего насилия в Украине растет из-за разных факторов. Мы в UNFPA стремимся предоставить всем пострадавшим от гендерно обусловленного и домашнего насилия качественную, бесплатную и конфиденциальную помощь, чтобы пострадавшие смогли восстановить свою жизнь и разорвать круг насилия. Этой выставкой мы привлекаем внимание к влиянию насилия на семью и предлагаем доступную помощь, ориентированную на пострадавших", – сказал заместитель представителя UNFPA в Украине Павел Замостьян.

выставка детских рисунков "Украина без домашнего насилия"
Выставка детского творчества против домашнего насилия
выставка детских рисунков "Украина без домашнего насилия"
Выставка детского творчества против домашнего насилия

Организаторы обращают внимание на проблему домашнего насилия и его последствия, которые сказываются на жизни многих украинских семей, и отмечают необходимость создания культуры безопасности, доверия и заботы. А также рассказывают о качественных и бесплатных сервисах помощи пострадавшим от домашнего насилия.

В рамках выставки доступны различные активности, в том числе мастер-классы по рисованию и йоге и лекторий с квалифицированными психологами. "Мы в торгово-развлекательном центре Gulliver охотно поддерживаем столь актуальные сегодня инициативы, транслируя важные месседжи нашим посетителям. Поэтому приглашаем всех на серию мероприятий от партнеров UNFPA, призванных помочь и поддержать, а также создать условия безопасности там, где она должна быть по умолчанию – в семьях", – добавила директор по маркетингу ТРЦ Екатерина Жураковская.

выставка детских рисунков "Украина без домашнего насилия"
Выставка детского творчества против домашнего насилия
выставка детских рисунков "Украина без домашнего насилия"
Выставка детского творчества против домашнего насилия

В день торжественного открытия выставки в центральном атриуме ТРЦ Gulliver состоялся разговор с участием ведущих ютуб-шоу "Эбаут" — Екатерины Мотрич, Нати Авдеевой и Ярославы Кравченко — "Домашнее насилие (не) заметно". Также в течение двух недель выставки будут проходить тематические лекции психологов. Ознакомиться с актуальным расписанием лекций можно на страницах социальных сетей UNFPA и ТРЦ Gulliver. Все мероприятия и активности в рамках выставки бесплатны.

выставка детских рисунков "Украина без домашнего насилия"
Выставка детского творчества против домашнего насилия

Выставка "Украина без домашнего насилия" является важной платформой для поддержки и продвижения мирной атмосферы и содействия формированию чувств безопасности и заботы в обществе. Выставка организована UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения, при поддержке правительства США (Бюро USAID по гуманитарной помощи).

Отметим, что по новому закону домашнее насилие попало в перечень деяний, за совершение которых правонарушитель может попасть под пробационный надзор. Что это такое, другие детали нового закона и когда он вступит в силу, читайте в нашей статье по указанной ссылке.

Теги:
#Дети #ООН #Домашнее насилие