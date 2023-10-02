Благотворительный концерт и аукцион на нужды ВСУ: в столичном Pepper’s Club состоится вечер памяти журналиста Александра Бондаренко

Александр Бондаренко с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину добровольно ушел в ТРО в Киеве и погиб, освобождая родную Луганщину

9 октября в столичном Pepper’s Club состоится вечер памяти украинского журналиста и коммуникационника Александра Бондаренко.

Специальным гостем вечера станет известная украинская группа Ukie’z, которая выступит с благотворительным концертом.

Также в программе вечера – благотворительный аукцион от Сони Сотник, собранные средства от которого пойдут на нужды 244-го отдельного батальона 112-й бригады ТРО, где служил Александр.

Среди лотов аукциона – обломки российского БПЛА "Ланцет", футболки с автографами Андрея Хливнюка и группы Latexfauna, расписанные Еленой Павловой (кот Инжир) гильзы, флаг от побратимов и многое другое.

Александр Бондаренко родился и вырос в Луганске. Учился в Луганском национальном педагогическом университете имени Шевченко. Был членом Народного Руха Украины.

Журналистскую карьеру начал в телерадиокомпании "Луганское кабельное телевидение", где работал редактором новостного отдела и ведущим. В преддверии Оранжевой революции уволился по принципиальным соображениям.

Переехал в Киев, где работал журналистом и ведущим на Громадськом радио, "5 канале", Первом национальном, Украинской службе ВВС, ТРК "Украина" и ICTV.

В последние годы Александр работал консультантом в сфере коммуникаций.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Александр сразу добровольно пошел в территориальную оборону в Киеве и присоединился к Вооруженным силам Украины.

Весной 2022 успешно оборонял столицу на гостомельском направлении. Осенью 2022-го участвовал в успешном контрнаступлении в Харьковской области. Последние дни жизни воевал под Кременной. Погиб 22 апреля в селе Диброва, освобождая родную ему Луганщину. Похоронен 1 мая 2023 года на Аллее Героев Лесного кладбища в Киеве.