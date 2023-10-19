В Дарницком районе Киева массово пропал свет: когда его включат

В одном из районов Киева пропал свет

Сегодня, 19 ноября, в Дарницком районе Киева в 95 домах внезапно пропала электроэнергия. Всех абонентов будут экстренно переподключать по резервной схеме.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Специалисты обещают сделать все возможное, чтобы как можно быстрее в домах киевлян появился свет.

Как оказалось, в Дарницком районе столицы сегодня произошла локальная авария и без света оказались жители 95 домов. Сообщается, что всех абонентов до 15.00 переподключат к резервным источникам питания.

После этого специалисты начнут ремонт основного оборудования и займутся устранением последствий аварии. Это поможет обеспечить надежную схему электроснабжения домов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как пережить блэкаут и всегда оставаться на связи. О возможных атаках на энергетическую инфраструктуру предупреждают снова. Так что вопрос, как быть все время на связи во время блекаута, остается актуальным и в этом году.