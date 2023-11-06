Совсем юные: на Киевщине за выходные под колесами поезда погибли сразу два человека

Железнодорожный транспорт — это зона повышенной опасности

На минувших выходных в Киевской области было зафиксировано два случая попадания пешеходов под колеса пассажирских поездов. В обеих случаях машинисты применяли экстренное торможение, однако даже это не спасло людей от гибели.

По данным фактам правоохранители проводят расследования. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции в Киевской области.

Так, первый случай попадания человека под поезд был зафиксирован в субботу, 4 ноября, вблизи станции "Лесная Буча". Здесь пассажирский поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку. Трагедия произошла около 16.00. Машинист применил экстренное торможение, увидев человека на пути, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось.

Второй похожий случай произошел в воскресенье, 5 ноября, на Броварщине. На станции "Бобрик" около 22.00 пассажирский поезд сбил 19-летнего парня, который сидел на железнодорожных путях. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм парень погиб на месте происшествия.

В обоих случаях правоохранители начали досудебное расследование. Причины и обстоятельства трагедий будет выяснять следствие.

Полиция Киевщины напоминает: железнодорожный транспорт — зона повышенной опасности. Важно помнить, что переходить железнодорожные пути необходимо только в установленном месте, убедившись в отсутствии поезда! Берегите свою жизнь!

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что ранее на Киевщине сразу два человека попали под пассажирские поезда. Так, в Киевской области за один день было зафиксировано два случая попадания пешеходов под колеса пассажирских поездов.