Перебегал пути: в Киевской области поезд сбил молодого парня
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Железнодорожный транспорт — это зона повышенной опасности
Во вторник, 7 ноября, в Фастовском районе Киевской области произошла трагедия — под колеса электропоезда попал 17-летний парень. К счастью, он выжил и был экстренно госпитализирован.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения с пешеходом избежать не удалось.
Известно, что парень решил перебежать железнодорожные пути в районе перегона "Боярка-Васильков" и попал под колеса электропоезда. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и в бессознательном состоянии его доставили в больницу.
Правоохранители начали досудебное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.
Полиция Киевщины напоминает: железнодорожный транспорт- зона повышенной опасности. Важно помнить, что переходить железнодорожные пути необходимо только в установленном месте, убедившись в отсутствии поезда. Будьте осторожны!
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине за выходные под колесами поезда погибли сразу два человека. В обоих случаях машинисты применяли экстренное торможение, однако даже это не спасло людей от гибели. Правоохранители начали досудебное расследование. Причины и обстоятельства трагедий будет выяснять следствие.