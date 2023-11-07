Перебегал пути: в Киевской области поезд сбил молодого парня

Железнодорожный транспорт — это зона повышенной опасности

Во вторник, 7 ноября, в Фастовском районе Киевской области произошла трагедия — под колеса электропоезда попал 17-летний парень. К счастью, он выжил и был экстренно госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения с пешеходом избежать не удалось.

Известно, что парень решил перебежать железнодорожные пути в районе перегона "Боярка-Васильков" и попал под колеса электропоезда. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и в бессознательном состоянии его доставили в больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.

Полиция Киевщины напоминает: железнодорожный транспорт- зона повышенной опасности. Важно помнить, что переходить железнодорожные пути необходимо только в установленном месте, убедившись в отсутствии поезда. Будьте осторожны!

Трагедия произошла в районе перегона "Боярка-Васильков"

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине за выходные под колесами поезда погибли сразу два человека. В обоих случаях машинисты применяли экстренное торможение, однако даже это не спасло людей от гибели. Правоохранители начали досудебное расследование. Причины и обстоятельства трагедий будет выяснять следствие.