В Киеве столкнулись маршрутки: много пострадавших (фото)

На месте работают правоохранители

В Киеве на Брестском проспекте произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате происшествия есть пострадавшие. Некоторые из них были госпитализированы.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщает Полиция Киева на своей странице в Facebook. Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 12 часов дня.

"В полицию Киева поступила информация об автопроисшествии, которое произошло на Брестском проспекте. По вызову уехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, патрульные полицейские и врачи", — говорится в сообщении.

По предварительной информации травмированы семь пассажиров обоих транспортных средств, двое из них госпитализированы в больницу. На месте происшествия работают правоохранители. Подробности устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Харьковской площади в Киеве произошло ДТП с легковым автомобилем. В результате происшествия транспортное средство приземлилось на крышу. Известно, что в аварии, к счастью, никто не пострадал. Однако это ДТП удивляет одной загадочной деталью.