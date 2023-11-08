В Киеве столкнулись маршрутки: много пострадавших (фото)
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На месте работают правоохранители
В Киеве на Брестском проспекте произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате происшествия есть пострадавшие. Некоторые из них были госпитализированы.
Об этом в среду, 8 ноября, сообщает Полиция Киева на своей странице в Facebook. Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 12 часов дня.
"В полицию Киева поступила информация об автопроисшествии, которое произошло на Брестском проспекте. По вызову уехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, патрульные полицейские и врачи", — говорится в сообщении.
По предварительной информации травмированы семь пассажиров обоих транспортных средств, двое из них госпитализированы в больницу. На месте происшествия работают правоохранители. Подробности устанавливаются.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Харьковской площади в Киеве произошло ДТП с легковым автомобилем. В результате происшествия транспортное средство приземлилось на крышу. Известно, что в аварии, к счастью, никто не пострадал. Однако это ДТП удивляет одной загадочной деталью.