Отложили с пенсий: пожилая киевлянка с родственницей купили дроны для ВСУ (фото)

Женщины откладывали деньги с пенсий

Жительница Ивано-Франковской области и ее родственница из Киева приобрли два дрона-камикадзе для ВСУ. Женщины отложили практически по 20 тысяч гривен каждая из своих пенсий.

Об этом сообщается на официальной странице Рожнятовского сельского совета в Фейсбук. Женщины решили приобрести дроны и таким образом помочь нашим защитникам.

Женщины приобрели дроны для ВСУ

Так, жительница села Рожнятов и ее родтвенница из Киева решили внести свой посильный вклад в победуУкраины над врагом и приобрели два дрона-камикадзе. Они собрали со своих пенсий практически по двадцать тысяч гривен каждая.

Женщины приобрели дроны для ВСУ

"Спасибо за такой значительный вклад для наших воинов! А беспощадные к врагу птички — дроны уже в пути к 10-й ОГШБ "Эдельвейс". Спасибо нашим ВСУ! Вместе к Победе!", — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что под постом украинцы оставили много позитивных комментариев и поблагодарили женщин за их поступок.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что дроны не только в воздухе: наземный беспилотник "Сирко" может спасать жизнь на фронте. Украинские наземные дроны могут не только спасать наших военных, но и уничтожать врагов.

Пока украинские дроны высматривают оккупантов, дроны наземные их либо подрывают, либо помогают украинским военным с разными задачами. Так в украинском войске есть несколько дронов-тезек, которые активно помогают ВСУ одолевать врагов.