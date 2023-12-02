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Мариуполь, дрон, Джавелин: в Киеве открылась выставка работ словацких художников

Автор
Тая Белан Тая Белан
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Автор
Новая выставка киевской галереи ЦЭХ «Буря»
Новая выставка киевской галереи ЦЭХ «Буря». Фото Коллаж "Телеграф"

Через призму работ Словакия выразила поддержку Украине

В киевской галерее современного искусства ЦЭХ открылась новая выставка "Буря". Экспозиция объединяет работы словацких художников. Своими работами они выразили свое неравнодушие к войне.

Картины имеют красноречивые названия "Ночной город – Мариуполь", "Дрон", "Джавелин". На примере этих работ можно увидеть, как меняется творчество художника, когда в соседней стране идет жестокая война.

К созданию одной из работ сможет присоединиться каждый посетитель: она будет завершена в конце выставки. Речь о большом белом листе калины – символе Украины, на котором каждый сможет написать свое послание. Таким образом, художник Йозеф Пилат выражает свою поддержку и солидарность с Украиной. Работа будет завершена благодаря вкладу всех желающих в конце выставки и вернется в Словакию.

Фото выставка словацких художников Буря в гарелее ЦЕХ
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Мероприятие в честь открытия выставки "Буря" открыл Юрай Балог, заместитель посла Словацкой республики в Украине. Он подчеркнул давние дружеские связи между Украиной и Словакией. На открытии также присутствовала Драгомира Трновцова, атташе по культуре, социальной поддержке и образованию Посольства Словацкой республики в Украине.

Выставка проходит при поддержке Словацкого посольства в Украине и отмечает 30-летие со дня провозглашения Словацкой республики и одновременно оказывает поддержку Украине.

Посетить выставку можно с 1 декабря 2023 года по 1 февраля 2024 года. Вход свободный для всех желающих: галерея ЦЕХ, Киев, ул. Кирилловская, 69.

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#Украина #Искусство #Киев #Выставка #Словакия #Галерея