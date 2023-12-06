Гендиректор КБ "Луч" Коростелев согласен стать председателем Наблюдательного совета НАУ

Коростелев не будет отказываться от должности, если ему ее предложат.

Генеральный директор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев согласен занять должность председателя Наблюдательного совета Национального авиационного университета.

Об этом он заявил во время мероприятия, на котором соискателям высшего образования НАУ вручили именные стипендии от Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу NAUDI.

Коростелев, отвечая на вопросы студентов учебного заведения, отметил, что не будет отказываться от должности, если ему его предложат.

"Если мне предложат (эту должность — Ред.), я отказываться не буду", — подчеркнул он.

Он также призвал студентов НАУ много учиться и не терять время даром.

"Профессия инженера становится все более престижной. Инженеры нужны и в ракетостроении, и в машиностроении, и во многих других отраслях", — добавил гендиректор КБ "Луч".