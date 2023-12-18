В Киеве начали возвращать деньги тем, кто ездил от Теремков до Лыбедской: подробности

Важная информация для жителей и гостей столицы

В понедельник, 18 декабря, в Киеве заработала система компенсации оплаты за проезд для тех граждан, которые вынуждены делать пересадки между "Лыбедской" и "Теремками" из-за закрытия шести станций "синей ветки" метро. Деньги за вынужденные пересадки будут возвращаться пассажирам на карту уже на следующие сутки.

Однако, стоит отметить, что возращать стоимость проезда будут далеко не всем пассажирам. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В ведомстве отметитли, что проезд будет стоить не более 8 гривен, то есть стоимость останется такой же, как и до ремонта "синей" ветки столичного метрополитена.

Так, после резонансного закрытия шести станций метро от "Демиевской" (включительно) до "Теремков", пассажиры столкнулись с транспортным коллапсом. Киевские власти запустили дополнительный транспорт и организовали между станциями челночное движение, однако людям теперь приходится значительно переплачивать за проезд чтобы добраться до пункта назначения.

Киевские власти решили автоматически возвращать обратно стоимость за вторую и третью поездки, если они будут провалидированы в метро и временных автобусных маршрутах. Однако время в пути не должно превышать 2 часа, чтобы компенсация сработала.

Город компенсирует проезд во временных маршрутах № 2-М, №60 и №43-К, а также дополнительные поездки в метро на "синей" ветке.

Схема движения маршрута № 43-К

Схема движения автобуса № 60

На компенсацию смогут рассчитывать исключительно владельцы транспортной карты: как пластиковой, так и виртуальной.

Карту обязательно нужно валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки. Плата за вынужденные пересадки возвращается на карту на следующие сутки.

Компенсация будет действовать, пока будет продолжаться ремонт между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

В случае оплаты же проезда банковской картой, пейпасом или QR компенсация "лишних" поездок не предусмотрена.

Схема временного автобусного маршрута № 2-М

Напомним, что в Киеве экстренно перекрыли движение на шести станциях метро синей ветки. Как оказалось, в тоннеле метро "Демиевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

В Киеве шесть станций метро закрыли минимум на полгода

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить соответствующие восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, известный диггер рассказал, что на самом деле происходит в столичной подземке. Кирилл Степанец оценил, что могло стать причиной ЧП на "Лыбедской" и какую станцию 15 лет постоянно подтапливало, но об этом умалчивали.

"Сейчас распускают много разных панических слухов. Людям, наверное, не хватает войны, поэтому они хотят совсем завести других в депрессию. В действительности не все так плохо", — заявил диггер.