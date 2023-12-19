Вынужденные пересадки на "Лыбедской": кому и сколько уже компенсировали денег

Пассажирам денежные средства поступают на карту уже на следующие сутки

За первые сутки работы системы компенсации оплаты за проезд для граждан, которые вынуждены делать пересадки на "Лыбедской" из-за закрытия шести станций "синей" ветки метро, было возвращено более 110 тысяч гривен. Деньги поступают пассажирам на карту уже на следующие сутки после поездки.

Однако, стоит отметить, что возращать стоимость проезда будут только тем пассажирам у которых есть пластиковая или виртуальная транспортная карта. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, за первые сутки дейсвия программы было компенсировано гражданам 18,5 тысяч поездок на общую сумму более 110 тысяч гривен.

Напомним, что после резонансного закрытия шести станций метро от "Демиевской" (включительно) до "Теремков", пассажиры столкнулись с транспортным коллапсом. Киевские власти запустили дополнительный транспорт и организовали между станциями челночное движение, однако людям теперь приходится значительно переплачивать за проезд чтобы добраться до пункта назначения.

Киевские власти решили автоматически возвращать обратно стоимость за вторую и третью поездки, если они будут провалидированы в метро и временных автобусных маршрутах. Однако время в пути не должно превышать 2 часа, чтобы компенсация сработала.

Город компенсирует проезд во временных маршрутах № 2-М, №60 и №43-К, а также дополнительные поездки в метро на "синей" ветке.

Компенсация будет действоватьдо тех пор, пока будет продолжаться ремонт между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

В случае оплаты же проезда банковской картой, пейпасом или QR компенсация "лишних" поездок не предусмотрена.

В Киеве шесть станций метро закрыли минимум на полгода

Ранее "Телеграф" сообщал о том, известный диггер рассказал, что на самом деле происходит в столичной подземке. Кирилл Степанец оценил, что могло стать причиной ЧП на "Лыбедской" и какую станцию 15 лет постоянно подтапливало, но об этом умалчивали.

"Сейчас распускают много разных панических слухов. Людям, наверное, не хватает войны, поэтому они хотят совсем завести других в депрессию. В действительности не все так плохо", — заявил диггер.