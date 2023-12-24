На Киевщине до конца года откроют два моста, разрушенных во время вторжения РФ (видео, карта)

Восстанавливается не только жилая, но и критическая и транспортная инфраструктура

В Киевской области до конца 2023 года планируют ввести в эксплуатацию еще два моста, которые были повреждены во время боевых действий. Таким образом, на Киевщине продолжаются процессы восстановления объектов, которые были повреждены во время войны.

Первые машины проедутся по ним уже до конца года. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Вскоре в Киевской области введут в эксплуатацию два моста на автодорогах общего пользования. Они будут открыты на участках "Победа — Барышевка" и "Корнеевка — Недра — Згуровка — Березань".

"Продолжаем восстанавливать в том числе мосты. До конца года планируем ввести в эксплуатацию два моста, которые были повреждены во время боевых действий. В частности, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на участках Победа — Барышевка и Корнеевка — Недра — Згуровка — Березань", — рассказал Руслан Кравченко.

На участве Корнеевка - Березань появится новый мост

На участке Победа — Барышевка появится новый мост

Руслан Кравченко напомнил, что на сегодняшний день уже восстановили более 15 тысяч объектов.

"Такой инструмент будет способствовать антикоррупционности и подотчетности всего восстановления. Для нас важно, чтобы восстановление осуществлялось прозрачно. Мы открыты. Люди должны видеть, на что и как расходуются средства налогоплательщиков и международная помощь партнеров", — отметил чиновник.

Ранее "Телеграф" ообщал о том, что на Киевщине открыли новый мост (видео). На новом мосту уже установлено освещение и оборудованы пешеходные дорожки, которые были спроэктированы с соблюдением всех мер безопасности. На данный момент продолжается монтаж и установка светофоров.