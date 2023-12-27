После коллапса в метро Киева аренда квартир на Теремках выросла: когда упадет цена

Несмотря на транспортный фактор, на стоимость "квадратов" для найма влияют несколько важных нюансов

В Киеве после аварии на Оболонско-Теремковской ветке столичной подземки, несмотря на ожидания, обвала цен на аренду жилья пока не произошло. Более того, после 8 декабря, когда городские власти закрыли перегон между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" на ремонт, цены на аренду квартир в Голосеевском и Соломенском районах несколько выросли.

Это следует из аналитических данных популярных порталов по поиску недвижимости. Так, по состоянию на 26 декабря, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Голосеевском р-не выросла до 632 долларов (с 614 – месяц назад). На Соломенке средняя месячная стоимость 1-комнатной выросла с 536 до 540 долларов.

Источник — dom.ria.com

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры на Голосеево снизилась с 1 тыс. долларов до 984. А вот в Соломенском районе цена аренды за месяц, напротив, резко выросла почти на 50 долларов: с 683 до 726.

Аренда трехкомнатных квартир тоже пошла вверх. На Голосеево — с 1226 до 1351 долларов, а на Соломенке — с 923 до 962.

Вместе с тем обвал произошел пока только в сегменте 4-комнатных жилищ. За месяц цена на такие просторные апартаменты упала с 4774 до 3399 долларов в Голосеевском р-не и с 4631 до 3575 в Соломенском.

Что интересно, согласно статистике аренды в 99 микрорайонах Киева за последний месяц, массивы "Теремки-1" и "Теремки-2" среди локаций, где средние цены за аренду квартир растут.

Примечательно, что средние арендные цены квартир в Киеве растут с начала года, однако перед Новым годом повышение стоимости "квадратов" на съем замедлилось и сейчас составляет 16500 грн/месяц.

Почему растут цены на Теремках и когда они упадут

Как пояснил в комментарии "Телеграфу" юрист-консультант по недвижимости Иван Кудояр, подорожание аренды в Голосеево — временное явление и цены упадут.

— Мне кажется, через месяц-два точно будет реакция на перекрытие двух станций синей ветки. Дело в том, что сейчас спрос снизился принципиально, потому что Голосеевский район всегда считался столь перспективным. Там ведь много новостроек, есть метро, парк и т.д. Там поселялась молодежь, массив развивался. А сейчас, как говорят риэлторы, с которыми общаюсь, в целом по Киеву спрос упал где-то в два раза.

Его и так стало меньше из-за мобилизации. Активность клиентов по аренде рухнула. Спрос в целом по городу упал на 30–40%. Все как-то замерли и ждут. Что касается Голосеева, то спрос упал еще больше из-за неопределенности, насколько это будет продолжаться (ремонт на Оболонско-Теремковской ветке) — на год или на три. По логике клиентов, которые ищут жилье, они уже переориентируются на Соломенку или еще куда-то, — говорит юрист.

Комментируя предновогоднее повышение цен на аренду квартир на Теремках, эксперт объяснил, что в этом случае пока по инерции срабатывает позиция собственников жилья, мол, "я хочу столько-то".

— Хотел 12 тысяч гривен, а хочу 15. Хотел 15 тысяч, а сейчас уже хочу 17. Но это — "хотелки". Однако "хотелки" с реальной картинкой по аренде скорректируются через месяц-два. Поэтому нужно подождать месяц, чтобы понимать, насколько реально повлияла ситуация в метро на динамику по аренде, — пояснил Иван Кудояр.

Как сообщалось, метрополитен после закрытия станций на синей ветке запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно. Закрытым остается тоннель между "Демеевской" и "Лыбедской".

Также "Телеграф" писал, что, по предварительным расчетам городских властей, восстановительные работы на перегоне между двумя станциями проблемной ветви будут продолжаться около шести месяцев, и будут проводиться на поверхности.