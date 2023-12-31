Уже третий день: в Киеве продолжают находить погибших после массированной атаки

Поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно

После массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря в Киеве уже третий день находят тела погибших в результате обстрела. Последними были найдены два человека под завалами.

Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. По их данным, число погибших уже достигло 19 человек.

"Еще двое погибших. Итого уже – 19! Спасатели продолжают обнаруживать жертв российского ракетного удара. Поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно", — сказал начальник КГГА Сергей Попко.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале пишет, что тело одного из погибших нашли под завалами складского помещения. На момент размещения его поста погибших было 18.

"Тело еще одного погибшего извлекли спасатели из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. В настоящее время количество жертв атаки на столицу 29 декабря – 18. Спасатели продолжают работать и разбирать завалы", — сообщил городской глава.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 29 декабря российские оккупанты устроили массированную атаку по украинским городам. В небе над столицей тогда сбили три десятка воздушных целей. Повреждения получили 25-этажный дом, здание станции метро "Лукьяновская" и ТЦ и McDonald’s.