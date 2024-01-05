Стеклянные остановки не покупали, а "резервировали": в КГГА отреагировали на скандальный тендер

Киевляне возмущаются, а чиновники просят всех успокоиться

Столичные чиновники прокомментировали скандальный тендер КП "Киевпасстранс" на закупку 30 "современных павильонов ожидания", которые на деле оказались стеклянными остановками. Данная информация вызвала широкий общественный резонанс и на ситуацию были вынуждены отреагировать киевские власти.

Людей постарались успокоить и заявили о том, что остановки за 8,4 миллионов гривен никто не покупает — их просто "резервируют". Об этом сообщили на официальной странице КГГА со ссылкой на заявление Департамента транспортной инфраструктуры.

Так, чиновники объяснили тендер на закупку 30 "современных павильонов ожидания" тем, что КП "Киевпастранс" ежегодно заключает подобный договор на резервацию "стеклянных" остановок. Это делается на тот случай, если в городе откроются новые маршруты или будут повреждены комплексы, которые были установлены в городе ранее.

Таким образом в коммунальном предприятии настаивают на том, что покупать остановки никто не собирался, а их просто "зарезервировали". Изготовление остановок в таком случае происходит исключительно по заявке предприятия и, на данный момент, ни один комплекс не был заказан или приобретен. Также в сообщении подчеркивается, что после завершения указанного в договоре срока действия он аннулируется автоматически.

Тендер на преобретение остановок

Напомним, что на днях появилась информация о том, что КП "Киевпасстранс" провело тендер на закупку 30 "современных павильонов ожидания", которые должны будут появиться в разных районах столицы до конца 2024 года.

Впоследствии оказалось, что данные конструкции будут представлять из себя обычные остановки с металлическим каркасом и стеклянными панелями, а . внутри будут размещаться деревянные лавки.

Чертеж павильона

Стоимость 30 таких "современных павильонов ожидания" оценили в 8 396 428 гривен, однако договор с компанией "Монтажбуд-77", которая выиграла тендер на поставку комплексов, еще не подписали. Стоит отметить, что это единственная компания которая подалась на торги и это ее первый тендер.

Чертеж павильона

Данная информация вызвала в соцсетях широкий общественный резонанс и люди начали бурно обсуждать закупку "стеклянных" остановок. В комментариях киевляне недоумевают по поводу подобных решений в разгар войны и обвиняют КП в том, что "они хотят еще больше жертв":

И только лишь после скандала, на официальной странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА появилось "разъяснение" по поводу покупки 30 "современных павильонов ожидания", которые, по словам чиновников, покупать никто не собирался.

Как пояснили в коммунальном предприятии, они ежегодно заключают страховой договор на обновление остановочных павильонов. Кроме того, в "Киевпастрансе" отметили, что стеклянные панели, которые применяются при изготовлении остановок, при повреждении не дают острых осколков. Они разбиваются на малотравматичные фрагменты по принципу автомобильного стекла.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве воздушные тревоги и вызванные ими остановка наземного транспорта с отменой движения поездов метро на Левый берег Днепра наносят ущерб коммунальным транспортным предприятиям. Впрочем, точную сумму экономического ущерба рассчитать невозможно. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.