В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Продуктовые ярмарки традиционно пройдут в Киеве на этой неделе

На текущей неделе, с 9 по 14 января, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в каждом из районов Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.

Покупателей ждет широкий ассортимент качественной продукции от фермеров, которые подготовили для вас самое лучшее. Об этом сообщили в Департаменте Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах. Так, известно, что продуктовые ярмарки на этой неделе с 9 по 14 января будут проходить в каждом из районов города.

Перед посещением ярмарок важно ознакомиться с расписанием их проведения и локациями, где они будут организованы.

Так сельскохозяйственные ярмарки можно будет посетить по следующим адресам:

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что после праздников в магазинах взлетели цены на продукты: что подорожало почти на 50 гривен. После новогодних праздников в крупных украинских супермаркетах взлетели цены на некоторые продукты, которые пользуются популярностью у покупателей. Речь идет о куриных яйцах, пшеничном хлебе, розовых помидорах и домашнем сале.