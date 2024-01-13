В Киевской области продолжают убирать снег: по каким номерам можно узнать о состоянии дорог

Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными

В субботу, 13 января, в Киевской области продолжается расчистка и противогололедная обработка дорог. Над преодолением последствий обильных снегопадов на работу было выведено156 единиц спецтехникитехники.

Кроме этого, более 190 сотрудников КП привлечены к устранению последствий непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Так, на данный момент, проезд на автодорогах государственного и местного значения в пределах Киевской области обеспечен. Однако, не смотря на это, водителей грузовиков призывают переждать сложные погодные условия на площадках для отстоя.

Кроме этого, всех участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и осторожными и учитывать погодные условия во время поездок.

Чтобы получить информацию о состоянии дорог в Киевской области вы можете обратиться по следующим номерам телефонов:

Единый контактный центр: +38 067 400 60 80;

Диспетчерская служба дорог местного значения: +38 050 355 68 95 и +38 050 832 30 18 и +38 050 832 30 18;

Диспетчерская служба дорог государственного значения: +38 098 410 54 80.

В условиях ухудшения погоды и обильных снегопадов водителям советуют придерживаться следующих рекомендаций, прежде чем отправиться в путь:

взять пусковые или стартовые провода, чтобы в случае необходимости подзарядить аккумулятор;

взять тёплое одеяло или плед, а также фонарик, спички/зажигалку, воду и перекус на случай, если вы будует вынуждены провести на трассе некоторое количество времени до приезда спасателей;

в багажник положите лопату, трос и некоторое количество песка (он поможет вам тронуться с места).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким средством нужно смазать лопату чтобы быстро убрать снег возле дома. Жителям частных домов зимой приходится сталкиваться с необходимостью расчищать снег. При немногочисленных осадках дорожку достаточно посыпать песком или другим средством. А когда осадков выпало очень много, для многих уборка снега возле дома становится настоящим испытанием. Однако есть несколько хитростей, которые сделают это занятие не только эффективнее, но и быстрее.