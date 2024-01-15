В Киеве произошла серьезная авария: на мосту Патона огромная пробка (фото)

На месте происшествия работают все экстренные службы города

В понедельник, 15 января, в Киеве на мосту Патона на съезде на левый берег столкнулись сразу три автомобиля. В результате аварии на мосту образовалась огромная пробка и движение здесь оказалось затруднено в обоих направлених.

По предварительным данным, никто из людей серьезно не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Так, на мосту Патона дорогу не поделили сразу три легковых автомобиля. В результате столкновения одну из легковушек "выбросило" на пластиковые разделительные барьеры, которые она снесла.

Все транспортные средства получили механические повреждения и остановились посередине моста, перекрыв движение.

Из-за аварии мост Патона застыл в пробках — движение здесь значительно затруднено в обоих направлених. На мосту стоят троллейбусы, автобусы и машины. Водителей просят принять данную информацию к сведению и планировать заранее свой маршрут.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают следователи, которым предстоит выяснить все детали ДТП.

На мосту Патона пробка из-за аварии

Для справки: Мост Патона был открыт 5 ноября 1953 года. Назван мост в честь известного академика Евгения Оскаровича Патона, который непосредственно участвовал в строительстве этого мостового перехода.

Уникальность моста Патона заключается в том, что он является первым в мире цельносварным мостом длинной 1543 метров.Также это первый мост через Днепр, который был построен в послевоенное время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Голосеевском районе столицы легковушка на скорости влетела в троллейбус. В результате столкновения машина получила значительные повреждения и у нее из-под капота начал валить густой дым. На месте ДТП образовалась пробка, а люди были вынуждены покинуть общественный транспорт.