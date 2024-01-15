Нанес убытков на 13 миллионов: крупному чиновнику "Киевского метрополитена" объявили о подозрении

Чиновнику грозит до пяти лет за решеткой

Чиновнику КП "Киевский метрополитен", который заключил с российской компанией контракт на поставку вагонов и тем самым нанес компании ущерб на сумму в более 13 миллионов гривен, получил подозрение.

Как сообщает пресс-служба Киевской полиции, в настоящее время принимается решение об отстранении чиновника от должности и избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что "Киевский метрополитен" в период с 2012 по 2017 годы заключил договор с российской компанией "Вагонмаш" контракты на поставки вагонов для столичной подземки с предусмотренным штрафами в случае, если поставщик не передаст их вовремя.

Однако несмотря на нарушения со стороны поставщика и невыполнение им заказа, заместитель главы метро все равно решил одобрить платежные обязательства в полном объеме, чем нанес убытков на 13 миллионов гривен.

"Чиновнику сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", — говорится в сообщении.

В СМИ при этом сообщалось, что речь идет о первом заместителе начальника КП "Киевский метрополитен" Валерии Гавриленко.

Как сообщалось ранее, полиция задержала бывшего депутата, который в Дарницком районе Киева самовольно занял земельный участок и построил на его территории торгово-развлекательные павильоны.