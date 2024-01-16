Депутаты Киевсовета получали зарплату за военную службу, но не служили: расследование

Они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу

Четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются депутатами Киевского городского совета, а еще один – помощником депутата Киевсовета, почти год уклонялись от несения военной службы. В отношении их завершилось предварительное расследование, дело передано в суд.

Как сообщает офис генерального прокурора Украины, при содействии руководителя одного из структурных подразделений КМВА и командира одной из воинских частей ТРО депутаты добились оформления командировки в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Депутатам инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группы лиц. Рруководителю структурного подразделения КМВА – пособничество в уклонении, а командиру воинской части ТРО – превышение полномочий.

Напомним, в августе 2023 года ГБР сообщило о подозрении четырём военнослужащим одной из воинских частей ТРО. Трое из них – депутаты Киевского городского совета, еще один – помощник депутата Киевсовета. Они в течение года не являлись на военную службу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что официально в столице с начала полномасштабного вторжения РФ полиция отрыла почти сотню дел в отношении уклонистов. В суд материалы направили по 11 производствам.