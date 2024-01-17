Ушла из дома и не вернулась: на Киевщине ищут женщину (фото, приметы)

В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области

В Обуховском районе Киевской области пропала 45-летняя Елена Горгуль, которая 29 декабря минувшего года вышла из дома и по сей день не вернулась. Об исчезновении дочери сообщила в полицию мать пропавшей женщины.

В настоящее время поисками Елены Горгуль занимаются правоохранители Киевской области. Всех неравнодушных также просят помочь в поискахпропавшей женщины.

Известно, что 45-летняя женщина проживала в Ржищеве Киевской области. Она ушла из дому в неизвестном направлении и пропала. С родными и близкина на связь женщина не выходит. Ее местонахождение на данный момент не установлено.

Приметы: рост 165 сантиметров, полного телосложения, короткостриженные волосы темного цвета.

Была одета: куртка темно-синего цвета с красными вставками, темно-синие джинсы, обувь темного цвета.

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят немедленно сообщить на спецлинию "102" или в Обуховское управление полиции Киевщины по номеру: + 380(68)-115-96-84.

Женщина пропала в Ржищеве

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украине во время полномасштабной войны пропавшими без вести при особых обстоятельствах числятся более 26 тысяч человек. Сведения о каждом из них ставятся на учет.