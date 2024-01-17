Ушла из дома и не вернулась: на Киевщине ищут женщину (фото, приметы)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области
В Обуховском районе Киевской области пропала 45-летняя Елена Горгуль, которая 29 декабря минувшего года вышла из дома и по сей день не вернулась. Об исчезновении дочери сообщила в полицию мать пропавшей женщины.
В настоящее время поисками Елены Горгуль занимаются правоохранители Киевской области. Всех неравнодушных также просят помочь в поискахпропавшей женщины.
Известно, что 45-летняя женщина проживала в Ржищеве Киевской области. Она ушла из дому в неизвестном направлении и пропала. С родными и близкина на связь женщина не выходит. Ее местонахождение на данный момент не установлено.
Приметы: рост 165 сантиметров, полного телосложения, короткостриженные волосы темного цвета.
Была одета: куртка темно-синего цвета с красными вставками, темно-синие джинсы, обувь темного цвета.
При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят немедленно сообщить на спецлинию "102" или в Обуховское управление полиции Киевщины по номеру: + 380(68)-115-96-84.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украине во время полномасштабной войны пропавшими без вести при особых обстоятельствах числятся более 26 тысяч человек. Сведения о каждом из них ставятся на учет.