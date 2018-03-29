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В украинский прокат выходит фильм "Первому игроку приготовиться"

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Первому игроку приготовиться
14:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 29 марта вышел фильм "Первому игроку приготовиться", от режиссера Стивена Спилберга.

2044 год, энергетический коллапс в разгаре, часть жителей земного шара — на грани выживания. В то же время, интернет и игровая культура достигла небывалых высот: человечество пытается спрятаться от тягостной реальности в виртуальном мире под названием ОАЗИС, где каждый получает шанс на идеальную альтернативную жизнь. Битва за главный приз начинается...

Интересные факты о фильме "Первому игроку приготовиться":

- Экранизация Стивеном Спилбергом романа-бестселлера "Первый игрок, приготовьтесь", написанного Эрнестом Клайном и изданного в 2011 году.

- Изначально на режиссёрский пост рассматривались Кристофер Нолан, Роберт Земекис, Мэттью Вон, Питер Джексон и Эдгар Райт.

- В работе над сценарием принял участие и автор книги Эрнест Клайн.

- Майкл Китон рассматривался в качестве исполнителя роли Джей. Ди. Холлидея.

- Эль Фаннинг, Оливия Кук и Лола Керк рассматривались для роли Art3mis.

- "Первому игроку приготовиться" является первым режиссерским проектом Стивена Спилберга для Warner Bros. Pictures со времен "Искусственного разума" в 2001 году. До этого он сделал несколько фильмов совместно с Warner Bros. в качестве продюсера. В частности "Письма с Иводзимы" (2006) и "Потустороннее" (2010).

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