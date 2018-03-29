В украинский прокат выходит фильм "Легенда Карпат"

История о лидере освободительного движения карпатских повстанцев Олексе Довбуше, которому довелось пережить нелегкое детство, и из неуверенного мальчишки вырасти настоящим воином, олицетворяющим мужественность и справедливость.

Интересные факты о фильме "Легенда Карпат":

- Изначально "Легенду Карпат" планировали снять как телевизионный сериал. Работа над съемками началась осенью 2014 года, но в августе 2017 стало известно, что вместо сериала создадут художественный фильм.

- Главную музыкальную тему для фильма создала группу "Друга ріка" с участием Национального академического оркестра народных инструментов.

- Премьерный показ киноленты состоялся в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

- На испанском фестивале "Марбело" фильм занял второе место в номинации "Лучший полнометражный художественный фильм".