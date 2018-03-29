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В украинский прокат выходит фильм "Женщина-бабочка"

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Женщина-бабочка
19:11 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 29 марта вышел фильм "Женщина-бабочка", от режиссера Присциллы Камерона.

Одинокий отец и его сын-подросток влюбляются в новую соседку, Эвелин, королеву бурлеска. Узнав о чувствах к Эвелин, они начинают соперничать друг с другом, вспоминая прошлую трагедию...

Интересные факты о фильме "Редкая бабочка":

- Премьерный показ киноленты состоялся на фестивале в Мельбурне, а также "Редкая бабочка" была представлена в специальной секции кинофестиваля в Торонто.

- Это полнометражный дебют режиссера Присциллы Кэмерон.

- Идея ленты пришла в голову Кэмерон после смерти ее близкого друга.

- Съемки фильма проходили на восточном побережье Австралии.

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29 апреля, Афиша, Видео, Женщина-бабочка, кадры из фильма, Кино, Премьера, Присцилла Камерон, Прокат, Режиссер, Трейлер, Украинский прокат, Фильм.
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