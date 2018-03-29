В украинский прокат выходит фильм "Женщина-бабочка"

Одинокий отец и его сын-подросток влюбляются в новую соседку, Эвелин, королеву бурлеска. Узнав о чувствах к Эвелин, они начинают соперничать друг с другом, вспоминая прошлую трагедию...

Интересные факты о фильме "Редкая бабочка":

- Премьерный показ киноленты состоялся на фестивале в Мельбурне, а также "Редкая бабочка" была представлена в специальной секции кинофестиваля в Торонто.

- Это полнометражный дебют режиссера Присциллы Кэмерон.

- Идея ленты пришла в голову Кэмерон после смерти ее близкого друга.

- Съемки фильма проходили на восточном побережье Австралии.