В украинский прокат выходит фильм "Операция Энтеббе"

История захвата пассажирского самолета Air France в 1976, летевшего рейсом Тель-Авив - Париж. По требованию террористов самолет изменил курс и приземлился в аэропорту Энтеббе недалеко от столицы Уганды Кампалы. Террористы требовали обменять пассажиров самолета на палестинцев, которые находились в тюрьмах Израиля...

Интересные факты "Операция Энтеббе":

- Киноленту создали на основе документальной книги Саула Дэвида "Операция "Молния"" (2015), освещающей реальные подробности спасательной операции.

- Это четвертый фильм, основанный на событиях, произошедших в 1976 году в Энтеббе, после картин "Победа в Энтеббе", "Рейд на Энтеббе»" и "Операция "Йонатан"".

- Аэропорт Мальты послужил съемочной площадкой для фильма. Спустя день после окончания работы совсем рядом с площадкой приземлился похищенный в реальности ливийский самолет. Похитители были вооружены гранатами и огнестрельным оружием.

- Для актеров Даниэля Брюля и Дени Меноше фильм стал второй совместной работой, ранее они снимались вместе в киноработе "Бесславные ублюдки".

- Мировая премьера фильма "Операция Энтеббе" состоялась 19 февраля 2018 года на Берлинском международном кинофестивале.