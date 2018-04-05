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В украинский прокат выходит фильм "Операция Энтеббе"

Операция Энтеббе
17:30 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 5 апреля вышел фильм "Операция Энтеббе", от режиссера Жозе Падилья.

История захвата пассажирского самолета Air France в 1976, летевшего рейсом Тель-Авив - Париж. По требованию террористов самолет изменил курс и приземлился в аэропорту Энтеббе недалеко от столицы Уганды Кампалы. Террористы требовали обменять пассажиров самолета на палестинцев, которые находились в тюрьмах Израиля...

Интересные факты "Операция Энтеббе":

- Киноленту создали на основе документальной книги Саула Дэвида "Операция "Молния"" (2015), освещающей реальные подробности спасательной операции.

- Это четвертый фильм, основанный на событиях, произошедших в 1976 году в Энтеббе, после картин "Победа в Энтеббе", "Рейд на Энтеббе»" и "Операция "Йонатан"".

- Аэропорт Мальты послужил съемочной площадкой для фильма. Спустя день после окончания работы совсем рядом с площадкой приземлился похищенный в реальности ливийский самолет. Похитители были вооружены гранатами и огнестрельным оружием.

- Для актеров Даниэля Брюля и Дени Меноше фильм стал второй совместной работой, ранее они снимались вместе в киноработе "Бесславные ублюдки".

- Мировая премьера фильма "Операция Энтеббе" состоялась 19 февраля 2018 года на Берлинском международном кинофестивале.

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5 апреля, Афиша, Видео, Жозе Падилья, кадры из фильма, Кино, Операция Энтеббе, Премьера, Прокат.
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