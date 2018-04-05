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В украинский прокат выходит фильм "Трон эльфов"

Трон эльфов
16:40 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 5 апреля вышел фильм "Трон эльфов", от режиссеров И Гэ и Сун Юэфэн.

В сказочном эльфийском мире Альтера разворачивается легендарное сражение между прекрасной принцессой Лией и предводительницей темных эльфов Еленой, которая захватила кристалл Черного Дракона, дающий его обладателю возможность получить полную власть над всеми жителями Альтеры.

Интересные факты о мультфильме "Трон эльфов":

- Кинолента является сиквелом анимации "Гнездо Дракона", основанного на одноименной видеоигре.

- "Трон эльфов" стал рекордсменом китайского проката в 2016 году, заработав 23.4 миллиона юаней.

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Все по теме:

5 апреля, Афиша, Видео, И Гэ, кадры из фильма, Кино, Премьера, Прокат, Сун Юэфэн, Трон эльфов.
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