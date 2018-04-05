В украинский прокат выходит фильм "Трон эльфов"

В сказочном эльфийском мире Альтера разворачивается легендарное сражение между прекрасной принцессой Лией и предводительницей темных эльфов Еленой, которая захватила кристалл Черного Дракона, дающий его обладателю возможность получить полную власть над всеми жителями Альтеры.

Интересные факты о мультфильме "Трон эльфов":

- Кинолента является сиквелом анимации "Гнездо Дракона", основанного на одноименной видеоигре.

- "Трон эльфов" стал рекордсменом китайского проката в 2016 году, заработав 23.4 миллиона юаней.