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В украинский прокат выходит фильм "Трон эльфов"
16:40 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В украинский прокат 5 апреля вышел фильм "Трон эльфов", от режиссеров И Гэ и Сун Юэфэн.
В сказочном эльфийском мире Альтера разворачивается легендарное сражение между прекрасной принцессой Лией и предводительницей темных эльфов Еленой, которая захватила кристалл Черного Дракона, дающий его обладателю возможность получить полную власть над всеми жителями Альтеры.
Интересные факты о мультфильме "Трон эльфов":
- Кинолента является сиквелом анимации "Гнездо Дракона", основанного на одноименной видеоигре.
- "Трон эльфов" стал рекордсменом китайского проката в 2016 году, заработав 23.4 миллиона юаней.
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