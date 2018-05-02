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В украинский прокат выходит фильм "Аноним"

Аноним
01:36 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 3 мая вышел фильм "Аноним", от режиссеров Эндрю Никкола.

Будущее, которое лишено приватности и неизвестности. Профессиональный детектив сталкивается с загадочной женщиной, информация о которой отсутствует в современном цифровом мире.

Интересные факты о фильме "Анон":

- Это вторая совместная работа Аманды Сайфред с режиссером и сценаристом Эндрю Никкола, ранее они работали над фильмом "Время" (2011).

- На разработку декораций будущего создателей вдохновила стилистика советского тоталитаризма.

- Мировой показ фильма "Анон" состоится на стриминговой платформе Netflix.

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