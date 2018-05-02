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В украинский прокат выходит фильм "Аноним"
01:36 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В украинский прокат 3 мая вышел фильм "Аноним", от режиссеров Эндрю Никкола.
Будущее, которое лишено приватности и неизвестности. Профессиональный детектив сталкивается с загадочной женщиной, информация о которой отсутствует в современном цифровом мире.
Интересные факты о фильме "Анон":
- Это вторая совместная работа Аманды Сайфред с режиссером и сценаристом Эндрю Никкола, ранее они работали над фильмом "Время" (2011).
- На разработку декораций будущего создателей вдохновила стилистика советского тоталитаризма.
- Мировой показ фильма "Анон" состоится на стриминговой платформе Netflix.
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