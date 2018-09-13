В украинский прокат выходит фильм "Город, в котором не ходят деньги"

Алиса переживает не лучшие времена: она потеряла работу, парня и разочаровалась во всем. Не сомкнув глаз всю ночь, Алиса заставляет себя подняться и, случайно находит неизвестный билет на поезд без даты и пункта назначения. Этот билет меняет ее жизнь.

Интересные факты о фильме "Город, в котором не ходят деньги":

- Работа над кинолентой началась еще в 2013 году.

- Сценарий написал Андрей Кузьменко (Кузьма).