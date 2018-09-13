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В украинский прокат выходит фильм "Город, в котором не ходят деньги"

Город, в котором не ходят деньги
09:43 Сегодня Телеграф
Фото: kinoafisha.ua

В украинский прокат 13 сентября вышел фильм "Город, в котором не ходят деньги", от режиссеров Ганкы Третяк.

Алиса переживает не лучшие времена: она потеряла работу, парня и разочаровалась во всем. Не сомкнув глаз всю ночь, Алиса заставляет себя подняться и, случайно находит неизвестный билет на поезд без даты и пункта назначения. Этот билет меняет ее жизнь.

Интересные факты о фильме "Город, в котором не ходят деньги":

- Работа над кинолентой началась еще в 2013 году.

- Сценарий написал Андрей Кузьменко (Кузьма).

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