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В украинский прокат выходит фильм "Город, в котором не ходят деньги"
09:43 Сегодня Телеграф
В украинский прокат 13 сентября вышел фильм "Город, в котором не ходят деньги", от режиссеров Ганкы Третяк.
Алиса переживает не лучшие времена: она потеряла работу, парня и разочаровалась во всем. Не сомкнув глаз всю ночь, Алиса заставляет себя подняться и, случайно находит неизвестный билет на поезд без даты и пункта назначения. Этот билет меняет ее жизнь.
Интересные факты о фильме "Город, в котором не ходят деньги":
- Работа над кинолентой началась еще в 2013 году.
- Сценарий написал Андрей Кузьменко (Кузьма).
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