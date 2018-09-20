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В украинский прокат выходит фильм "Герой моего времени"
17:36 Сегодня Телеграф
В украинский прокат 20 сентября вышел фильм "Герой моего времени", от режиссера Тони Ноябревой.
История совершенно обычного человека, живущего в стесненном, двойственном мире, который мечтает переехать в столицу в поисках благополучия.
Интересные факты о фильме "Герой моего времени":
- Кинолента стала полнометражным режиссерским дебютом Тони Ноябревой.
- Премьерный показ ленты "Герой моего времени" состоялся на Одесском международном фестивале (2018).
- Это третий полнометражный фильм в истории украинского кинематографа, после фильмов "Припутни" (2017) и "Дикое поле" (2018), где почти все актеры говорят на суржике.
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