В украинский прокат выходит фильм "Герой моего времени"

История совершенно обычного человека, живущего в стесненном, двойственном мире, который мечтает переехать в столицу в поисках благополучия.

Интересные факты о фильме "Герой моего времени":

- Кинолента стала полнометражным режиссерским дебютом Тони Ноябревой.

- Премьерный показ ленты "Герой моего времени" состоялся на Одесском международном фестивале (2018).

- Это третий полнометражный фильм в истории украинского кинематографа, после фильмов "Припутни" (2017) и "Дикое поле" (2018), где почти все актеры говорят на суржике.