Кино, Афиша https://telegraf.com.ua/kinoafisha/4536120-v-ukrainskiy-prokat-vyihodit-film-motyilek.html
В украинский прокат выходит фильм "Мотылек"
15:37 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
В украинский прокат 27 сентября вышел фильм "Мотылек".
Мелкий преступник, прозванный Мотыльком из-за татуировки на груди, получает пожизненный тюремный срок за убийство, которого не совершал. Его переправляют на остров Дьявола, расположенный во Французской Гвиане, где главный герой совершает несколько попыток побега.
Интересные факты о фильме "Мотылек":
- Кинолента является ремейком одноименного фильма 1973 года со Стивом МакКуином и Дастином Хофманном.
- Сюжет фильма "Мотылек" основан на реальной истории, которая была изложена в мемуарах одного из заключенных острова Дьявола.
- Это вторые совместные съемки Чарли Ханнэма и Томми Фланагэна, ранее они играли в сериале "Сыны анархии" (2008).
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