В украинский прокат выходит фильм "Мотылек"

Мелкий преступник, прозванный Мотыльком из-за татуировки на груди, получает пожизненный тюремный срок за убийство, которого не совершал. Его переправляют на остров Дьявола, расположенный во Французской Гвиане, где главный герой совершает несколько попыток побега.

Интересные факты о фильме "Мотылек":

- Кинолента является ремейком одноименного фильма 1973 года со Стивом МакКуином и Дастином Хофманном.

- Сюжет фильма "Мотылек" основан на реальной истории, которая была изложена в мемуарах одного из заключенных острова Дьявола.

- Это вторые совместные съемки Чарли Ханнэма и Томми Фланагэна, ранее они играли в сериале "Сыны анархии" (2008).