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В украинский прокат выходит фильм "Ральф разрушитель 2: Интернетри"

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В украинский прокат выходит фильм &quot;Ральф разрушитель 2: Интернетри&quot;
19:22 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф

В украинский прокат 22 ноября вышел фильм "Ральф разрушитель 2: Интернетри", от режиссеров Фила Джонстона и Рича Мура.

Спустя шесть лет после спасения зала игровых автоматов от Турбо-Мстителя, автомат "Сахарные Гонки" сломался. Поломка заставила Ральфа и Ваниллопу отправиться в путешествие по интернету, чтобы отыскать запчасть, которая может спасти игровой автомат.

Интересные факты о фильме "Ральф разрушитель 2: Интернетри":

- Кинолента является сиквелом оригинального мультфильма студии Disney "Ральф" (2012).

- "Ральф разрушитель 2" стал 57 мультфильмом, выпущенным студией "Disney".

- Это первый полнометражный сиквел студии Disney, который полностью снят с помощью компьютера.

- Это шестая озвучка Алана Тьюдика в мультфильме Disney после "Ральф", "Холодное сердце" (2013), "Город героев" (2014), "Зверополис" (2016) и "Моана" (2016).

- "Ральф-разрушитель 2" - полнометражный дебют Фила Джонстона, сценариста первого "Ральфа" и "Зверополиса".

- В мультфильме впервые на экране собрались все принцессы студии Disney. Озвучить их пригласили актрис, работавших в оригинальных лентах. Только Мэри Коста, подарившая голос принцессе Авроре, не смогла поучаствовать, поскольку ее возраст не соответсвует озвучиванию 16-летней героини.

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