В украинский прокат выходит фильм "Приключения S Николая"

В украинский прокат 13 декабря вышел фильм "Приключения S Николая", от режиссера Семёна Горова.

Семья Василенко перед рождественскими праздниками переселяется в домик в Карпатах. Неожиданно на пороге их дома появляется "Николай", но не "святой". Противостоять ему берутся дети, чтобы спасти настоящего Николая.

Интересные факты о фильме "Приключения S Николая":

- Проект киноленты стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Государственного Агентства Украины по вопросам кино и получил госфинансирование на производство фильма.

- Съемки фильма "Приключения S Николая" проходили в Прикарпатье.